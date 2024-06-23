إيجابية 7 حالات في فحص تعاطي المُخدرات بين السائقين ‏

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال فحص السائقين من فحص (43) من سائقى السيارات ‏على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.‏

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات ‏الأمنية.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة ‏أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط ‏مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة ‏الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط ‏الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ‏وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم ‏الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد ‏الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع ‏محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس ‏مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض ‏على فرد أمن في مركز شباب المعادي.‏

وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح ‏الأبيض. ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس ‏‏2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه ‏صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد. ‏

وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين ‏بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات ‏الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق ‏روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ‏إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين ‏بالتحقيقات. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ‏ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين ‏بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب ‏خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.‏

ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في ‏تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل. ‏

وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب ‏بسلاح أبيض نصل معدني. ‏

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، ‏وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.‏