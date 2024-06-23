إعلان الحداد في سيفاستوبول غدًا بعد الهجوم الأوكراني

أعلنت سلطات سيفاستوبول الحداد غدًا في المدينة بعد الهجوم الأوكراني، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أكد مستشار الأمن الوطني في المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية “جانغ هو-جين”، اليوم الأحد، أن تزويد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة يتوقف على تصرفات روسيا، موضحًا أنه إذا زودت روسيا كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة متقدمة، فلن يكون هناك أي قيود أمام كوريا الجنوبية في تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مستشار الأمن الوطني قوله "إذا كان الجانب الروسي يريد استعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية بعد حربها في أوكرانيا ودفعها إلى الأمام، فيتعين عليه أن يفكر بعناية" ، مشددا على أنه لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين لا يتعين على كوريا الجنوبية فحسب بذل الجهود بل على روسيا أيضا.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت في الأسبوع الماضي أنها ستراجع إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد أن وقع رئيس كوريا الشمالية "كيم جونغ-أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على اتفاق يتعهدان فيه بالدفاع المشترك في حالة نشوب حرب بعد محادثات القمة بينهما في يوم الأربعاء في بيونج يانج.

أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات روسية على إقليم دونيتسك:

بينما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين اليوم الأحد أن شخصين إثنين لقيا حتفهما بينما أُصيب 4 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.



وقال فيلاشكين - في تصريحات نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية "إن الروس قتلوا الليلة الماضبة اثنين من سكان بلدة توريتسك التابعة لإقليم دونيتسك، بينما أُصيب 4 أشخاص آخرين في المنطقة".



وأضاف المسئول الأوكراني أن إجمالي 2015 شخصًا لقوا حتفهم بينما أُصيب 5069 شخصًا في إقليم دونيتسك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الشاملة في حين لا تشمل هذه الأرقام أرقام الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.