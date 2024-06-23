بيان عاجل من الحكومة يكشف فترة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 3 ساعات وموعد الانتهاء

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميًا بدلا من ساعتين وتبدأ من الساعة الثانية ظهرًا إلي الثامنة مساء.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.