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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يتلقى صفعة قوية بشأن التعاقد مع برناردو سيلفا

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

تلقى مجلس إدارة برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، صفعة قوية بشأن التعاقد مع الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، بعد اهتمام مسؤولي البلوجرانا بالتعاقد معه خلال الفترة الماضية.

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن سيلفا يمتلك عقدًا مع مانشستر سيتي به شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو، يتم دفعهم من قبل النادي الذي يرغب في التعاقد مع الدولي البرتغالي قبل نهاية يونيو الجاري.

وأوضحت أن برشلونة يعاني من أزمات مالية طاحنة، لذلك سيكون من الصعب دفع هذه القيمة بجانب راتب اللاعب الذي سيكون مرتفعًا للغاية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي يرفض التفريط في خدمات برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويتمسك باستمراره خلال الموسم المقبل.

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