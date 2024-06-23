الأسهم الصينية: مؤشر "إم إس سي أي" الصيني ينخفض بأكثر من 8%

انخفض مؤشر MSCI الصيني فى أسواق الأسهم الصينية أكثر من 8% من الذروة التي بلغها في منتصف شهر مايو الماضي، على خلفية الركود المتزايد في قطاع الإسكان وتباطؤ مبيعات التجزئة، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالثقة وفقدان الزخم على الأسهم.

الأسهم الصينية

وباع المستثمرون الأجانب الأسهم الصينية لمدة تسعة أيام متتالية حتى يوم الخميس، ما أدى إلى خروج ما يعادل أكثر من 5 مليارات دولار في أطول فترة سحب منذ أغسطس 2023.

وكان التفاؤل بشأن تحسن أداء الشركات كان عنصرا أساسيا في موجة صعود استمرت لعدة أشهر في 2024، إلا أن فشل تعافي الأرباح أدى إلى ضغط كبير على الأسواق الآسيوية.

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية

الأسهم الأوروبية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس الجمعة، متأثرة بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك وكانت شركة صناعة الجعة الدنماركية كارلسبرغ جروب الأسوأ أداء اليوم بعدما أبلغتها بريتفيك البريطانية لصناعة المشروبات الغازية برفض عرض استحواذ معدل.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية 0.7% متأثرا بخسارة مؤشر التكنولوجيا الفرعي نحو 1.3%، ومؤشر أسهم البنوك في منطقة اليورو 1.7%.

وخسر سهم كارلسبرغ غروب فى أسواق الأسهم الأوروبية 9.3% بعد أن رفضت بريتفيك عرض استحواذ بقيمة 3.93 مليار دولار، قائلة إن العرض "يقلل كثيرا" من قيمة المجموعة وآفاق النمو لديها.

ورغم التراجع، سجل المؤشر الأوروبي مكاسب أسبوعية بنحو 0.8% في ظل اهتمام السوق بقرارات البنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا ليتعافى من هبوط الأسبوع الماضي الذي أعقب دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وربح المؤشر كاك 40 الفرنسي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 1.7% خلال الأسبوع.

وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني فى أسواق الأسهم الأوروبية 0.4%، بعدما أثارت بيانات مبيعات التجزئة المحلية مخاوف من استمرار سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وواصل المستثمرون في أنحاء العالم تجنب المخاطرة وسط خسائر المؤشرات الأميركية مع انحسار ارتفاع أسهم شركة صناعة الرقائق العملاقة إنفيديا.