هدية الزمالك لـ الأهلي في القمة 128 بالدوري.. وموقف رابطة الأندية المصرية

يستعد عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي للاستمتاع بمشاهدة الديربي المنتظر الذي يجمع الأهلي ومنافسه التقليدي الزمالك، مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.

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موقف الزمالك..

أعلن مسؤولو نادي الزمالك، عن عدم خوضهم مواجهة النادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، بالجولة 27 من مسابقة دوري. nile

وقال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عبر صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك:"مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة كابتن حسين لبيب، يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ 17 يونيو، عقب مباراة المصري".

وأكد سالم:"لا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه، أو تغيير أي من مواقفه، ونناشد المواقع والبرامج ومنصات التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما تنشر".

وهو ما أكده حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا:"لا تغيير فى موقف الزمالك -"أنسوا القمة".."أشمعنا" المنافسين!!- لن نلعب القمة رغم كل الضغوط ورغم الحديث المكثف والمتكرر في وسائل الاعلام عن الاستعداد لها والتأكيد علي إقامتها..هناك أصول يجب مراعاتها تأخرنا كثيرا في تطبيقها..يستحيل قبول الوضع الراهن في المسابقات المحلية".

وتابع: "لماذا علي الزمالك أن يتراجع والحق معه بينما الآخرون لا يتراجعون دون أن يكون الحق معهم..نحن نعمل من أجل الصالح العام للكرة المصرية عندما نطالب بنزاهة ونظافة الدوري الذي هو المسابقة الرئيسية..لا يوجد ما تخشي منه ولسنا من يسعي وراء مصلحة خاصة".

موقف الأهلي..

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الساعة السادسة مساءً، استعدادا لمباراة القمة التى تجمعه بغريمه التقليدي نادي الزمالك، فى الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز وهو ما أكده أحمد شوبير فى تصريحاته التليفزيونية عبر برنامجه ملعب أون المذاع على قناة أون تايم سبورتس.

رد رابطة الأندية..

أكدت رابطة الأندية المحترفة المصرية برئاسة أحمد دياب أنها أبلغت إدارة نادي الزمالك، بتطبيق اللائحة عليهم خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة عدم خوض مباراة الأهلي في مسابقة الدوري، أو عدم استكمال مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي، مؤكدة أن الرابطة تقوم بالمساواة مع كافة الأندية.

المادة (51).. إذا اعتبر فريق منسحبًا واستكمل المسابقة تطبق عليه الجزاءات التالية:

- توقع عليه الغرامات المالية طبقًا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم.

- أ- اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 2-0.

ب- خصم عدد 3 نقاط من رصيده، بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

هدية الزمالك..

وفى حالة عدم خوض الزمالك مباراته أمام الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة بالجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وطبقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم فسيحصل الاهلي على نقاط المباراة الثلاثة بالاضافة الى راحة اللاعبين من خوض المباراة وهو ما يمثل هدية لمارسيل كولر مدرب الأهلي ولاعبيه نظرًا لضغط مباريات الفريق بعد فترة التأجيلات المتتالية.