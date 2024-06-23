حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع كفرالشيخ

قاد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الأحد، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك لتسهيل حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على تحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

بحضور والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ كفرالشيخ، عددًا من شوارع وميادين مدينة كفرالشيخ، تم خلالها رصد عدد من المخالفات لقانون الإشغالات، شملت وضع السلع والبضائع على الأرصفة، وإشغال الطريق العام، مكلفًا بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل دورى، وعدم التهاون مع أى مخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون، كما أمر بإيقاف 9 سيارات لمدة أسبوع لمخالفة قانون المرور.

وحرص على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، كما أثنى المواطنين على إهتمام محافظ كفرالشيخ، بمتابعة جهود التنمية وتقديم أفضل الخدمات لهم والاستماع إليهم.

وأكد ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدى على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد بمراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، واستكمال أعمال الرصف، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.

وكلف برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

كما حظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع طبقاً للقانون.