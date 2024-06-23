كومان يضع ديشامب في مأزق قبل موقعة فرنسا وبولندا باليورو

تلقى ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، صدمة قوية، بعدما تعرض لاعب الديوك كينجسلي كومان لإصابة قوية خلال مواجهة هولندا الماضية بالجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن كومان تعرض لإصابة في ربلة الساق، مما يجعل مشاركته أمام بولندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا، يورو 2024 صعبة للغاية.

وأوضحت أن تدريبات الديوك الفرنسية بالأمس السبت، شهدت عدم مشاركة كومان، بعد المعاناة التي تعرض لها بسبب هذه الإصابة.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الفرنسي أمام نظيره البولندي في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يحتضنها ملعب "سيجنال إدونا بارك" بمدينة دورتموند، في المباراة التي يقودها تحكيميًا الإيطالي ماركو جويدا..