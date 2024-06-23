الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يتحرك للتعاقد مع مهاجم جديد

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يسعى نادي اتحاد جدة للتعاقد مع أحد لاعبي الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوفه.

txt

سون بديل محمد صلاح في اتحاد جدة.. تفاصيل

txt

أمر يهدد صفقة انتقال ناتشو لـ اتحاد جدة

txt

عبدالرزاق حمدالله يرحل عن اتحاد جدة


أكد تقارير صحفية من إيسلندا أن نادي اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع المهاجم ألبرت جودموندسون لاعب جنوى ومنتخب إيسلندا لتدعيم خط الهجوم في الفترة.

وتابعت التقارير أن برينيار إنجاسون أحد أقارب اللاعب أكد في تصريحات أن اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع جودموندسون.

وتابع أن موقف جودموندسون واضح بشأن عرض نادي اتحاد جدة، حيث إنه لن ينظر إليه إلا إذا لم يكن هناك أي عرض مثير للاهتمام في قارة أوروبا.

وخاض جودموندسون مع جنوى في الموسم الماضي 2023-2024، 37 مباراة في كل المسابقات، وأحرز فيهم 16 هدفا وصنع 5 آخرين، ليسهم بـ 21 هدفا.
 

مواد متعلقة

سون بديل محمد صلاح في اتحاد جدة.. تفاصيل

أمر يهدد صفقة انتقال ناتشو لـ اتحاد جدة

اتحاد جدة يحسم مصير لاعبه رسمياً من البقاء

تقارير صحفية تؤكد رحيل جاياردو عن اتحاد جدة السعودي

اتحاد جدة السعودي مهتم بالتعاقد مع ثنائي برشلونة الاسباني

الجريدة الورقية