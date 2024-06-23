اتحاد جدة يتحرك للتعاقد مع مهاجم جديد

يسعى نادي اتحاد جدة للتعاقد مع أحد لاعبي الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوفه.



أكد تقارير صحفية من إيسلندا أن نادي اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع المهاجم ألبرت جودموندسون لاعب جنوى ومنتخب إيسلندا لتدعيم خط الهجوم في الفترة.



وتابعت التقارير أن برينيار إنجاسون أحد أقارب اللاعب أكد في تصريحات أن اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع جودموندسون.



وتابع أن موقف جودموندسون واضح بشأن عرض نادي اتحاد جدة، حيث إنه لن ينظر إليه إلا إذا لم يكن هناك أي عرض مثير للاهتمام في قارة أوروبا.



وخاض جودموندسون مع جنوى في الموسم الماضي 2023-2024، 37 مباراة في كل المسابقات، وأحرز فيهم 16 هدفا وصنع 5 آخرين، ليسهم بـ 21 هدفا.

