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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 128 محضرا تموينيا بأسواق دمياط خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  تقريرًا حول جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز..

 

حيث نفذت المديرية، حملات متتالية خلال تلك الفترة برئاسة المحاسب محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط. 

 أسفرت عن تحرير ١٢٨ محضر بعد رصد عدد من المخالفات التى جاء من بينها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن أسعار السلع،  وكذلك عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية .

فيما وقد أشار البيان إلى جهود المديرية للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين، و انتظام إنتاج الخبر بالمراكز و متابعة الموقف التموينى من خلال المرور الميدانى وغرف العمليات بالادارات التموينية والتى يصل عددها ٨ غرف موزعين بمراكز ومدن المحافظة.

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