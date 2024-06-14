الجمعة 14 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمر يهدد صفقة انتقال ناتشو لـ اتحاد جدة

ناتشو
ناتشو

دخل ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد الإسباني قائمة اللاعبين المطلوبين للإنضمام إلى صفوف نادي اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي المقبل استعدادا للموسم الجديد.

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كشفت تقارير صحفية أن اتحاد جدة يحاول بقوة من أجل التعاقد مع ناتشو بعد نهاية عقده مع ريال مدريد هذا الصيف.

لكن أشارت التقارير إلى أن هناك ما قد يعجل الصفقة تفشل رغم محاولات اتحاد جدو القوية من أجل التعاقد معه من أجل تدعيم خط الدفاع بعد معاناته في الموسم الماضي.

تابعت التقارير أن بعضا من إدارة اتحاد جدة ليس لديه قناعة بصفقة ناتشو، حيث أنه لن يقدم المستوى المأمول منه.

وأضافت التقارير أن هناك عدم اقتناع من جانب مسؤولي اتحاد جدة حول التعاقد مع اللاعب الإسباني ناتشو، مضيفة أن الصفقة قد لا تتم.
وكان ناتشو توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الإسباني في الموسم المنقضي.
 

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