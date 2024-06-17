سون بديل محمد صلاح في اتحاد جدة.. تفاصيل

بدأ نادي الاتحاد السعودي، في وضع خارطة الصفقات بالميركاتو الصيفي، والتي يأتي علي رأسها ضم النجم المصري محمد صلاح من ليفربول.

وبحسب ما ذكرته شبكة “Talk Sport” الإنجليزية، فإن نادي الاتحاد السعودي، يستعد لتقديم عرض كبير للمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي حال فشل التعاقد مع محمد صلاح، سيتجه نادي الاتحاد لمفاوضة هيونج مين سون نجم نادي توتنهام الإنجليزي في الصيفية.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي الاتحاد، يخطط لمفاوضة كييزا كحل أخير في حال فشلت جميع الصفقات.

الجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي فاوض فيدريكو كييزا وحصل على موافقته من أجل الانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل.

وأنهى النصر الموسم الماضي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم، وجاء الاتحاد خامسًا في جدول الترتيب خلف التعاون.