قطع الكهرباء فجأة وبدون إنذار يثير المواطنين بالذعر بالإسكندرية والمحافظات

تسبب قطع الكهرباء قبل موعدها بساعات دون سابق إنذار بالإسكندرية، وعدد من المحافظات إلى حدوث حالة من الذعر لدى المواطنين، بسبب توقف المصاعد على السيدات والأطفال، أصيب المواطنين بصدمة شديدة حيث لم تقم شركة الكهرباء بالإسكندرية بالتنبيه على المواطنين عبر أي وسيلة إعلامية للتحذير من انقطاع الكهرباء.

وأكد المواطنون أن ما يحدث هو إهمال ولامبالاة لشعور المواطنين، وعدم وجود خطط لدى شركات الكهرباء عند تلقي التعليمات المفاجئة من وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي، وطالب المواطنون بسرعة محاسبة المسئولين عن قطع الكهرباء المفاجىء دون تنبيه أو إنذار.

والذي تسبب في تعطيل المصاعد الكهربائية وحدوث اختنافات للمواطنين الذين فوجئوا بانقطاع التيار في غير مواعيده المقررة والمعتمدة من مجلس الوزراء.