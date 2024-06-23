طه عادل بطل رفع الأثقال البارالمبي يحجز مقعده في بارالمبياد باريس 2024

تأهل طه عادل لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الجاري.

وضمن طه عادل التأهل بعد انتهاء منافسات وزن 54 كجم، في كأس العالم المقامة حاليًا في جورجيا والتي تعد آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية.

وأصبح طه عادل بطل رفع الأثقال المصري من ضمن الثمانية المؤهلين في هذا الميزان إلى بارالمبياد باريس 2024 .

الجدير بالذكر أن طه عادل كان قد أحرز الميدالية الفضية في منافسات وزن 54 كجم في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي أقيمت في المكسيك خلال شهر مايو الماضي.