البحيرة تحصد جوائز متقدمة في مسابقة مركز معلومات مجلس الوزراء

حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحيرة بإشراف الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على المراكز المتقدمة بمسابقة مركز معلومات مجلس الوزراء عن تقييم عام ٢٠٢٣.

وكرم مركز المعلومات بمجلس الوزراء مروة منصور مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بديوان عام محافظه البحيرة، بشهادة تقدير للحصول على المركز الثالث فى محور أفضل مراكز المعلومات / إدارات التحول الرقمى بالمحافظات عام ٢٠٢٣.

كما حصلت المحافظة على المركز الرابع فى محور تقييم دراسات دعم القرار عن الدراسة الخاصة بمشكلة (قش الأرز) وهو مصنع الخشب بإدكو والتى أكدت شركة بتروجيت أنه الأول على مستوى إفريقيا والثانى بعد أمريكا، كما حصلت المحافظة على المركز الخامس فى محور توطين النظم ونقل التكنولوجيا.

وتم تسجيل فيلم وثائقي للدراسة الفائزة عن محور دراسات دعم القرار وذلك لتوثيقها وتعميمها على باقى المحافظات وتم التسجيل بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة كما تم عمل شهادات لتكريم المشتركين الفائزين.