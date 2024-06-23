جامعة الفيوم توافق على 52 ماجستير و34 دكتوراة

عقدَ مجلسُ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم، جلستَهُ برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الأحد، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع، تَــمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق. وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل مجموعةٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها 52 ماجستير، و34 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

ومن جهة أخرى اعلنت جامعة الفيوم عن مبادرة الأب القدوة لعام 2024، والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار نماذج متميزة للأب المصري على ان يكون أب طبيعي.

وأب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي/ رياضي. وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده.

على أن يتم تقديم قصة عطاء موضحة بها إعلاء القيم الإنسانية لدى الأسرة والتمسك والترابط بينهم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب. والسن لا يقل عن ٥٥ سنة وحاصل على مؤهل مناسب (متوسط على الأقل). وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء فقط. وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكلية، وأن على المرشح التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم في موعد أقصاه الخميس القادم ومعه قسيمة الزواج، صورة الرقم القومي للأب والأبناء ومؤهلات الأبناء، قصة كفاح موضح بها مشوار الكفاح والعطاء.