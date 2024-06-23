دمياط: تحرير 128 محضرًا تموينيًا لمخالفات بالأسواق والمخابز

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونفذت المديرية حملات متتالية خلال تلك الفترة، والتى أسفرت عن تحرير 128 محضرا بعد رصد عدد من المخالفات التى جاء من بينها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وكذلك عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأشار إلى جهود المديرية للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين وانتظام إنتاج الخبر بالمراكز ومتابعة الموقف التموينى من خلال المرور الميدانى وغرف العمليات بالادارات التموينية والتى يصل عددها 8 غرف موزعين بمراكز ومدن المحافظة.