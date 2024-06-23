الصحة النفسية مهمة لتحسين وظيفة عضلة القلب.. أطباء يكشفون التفاصيل

يثبت المتخصصون من كلية الدراسات العليا للصحة بجامعة هارفارد أن الحفاظ على مزاج سلس وجيد أمر ضروري لتحسين وظيفة عضلة القلب، قالوا إن الأشخاص غير المعرضين للتصرفات الغريبة العدوانية لديهم خطر أقل للإصابة بمشاكل القلب.



لاحظ باحثو هارفارد أنه عندما يكون الشخص في مزاج جيد، ليس لديه أي فكرة عن التغييرات التي تحدث في جسده وفي الوقت نفسه، في هذه الحالة، يتم تقليل احتمال الإصابة بنوبة قلبية واضطرابات أخرى في نظام القلب والأوعية الدموية.



وفقا للخبراء، فإن حياة الناس المعاصرين مليئة بالمواقف العصيبة، مما يقلل بشكل كبير من القدرة على التسامح وأصبح التهيج أكثر شيوعا - ينهار الكثيرون ويصرخون ويغضبون لأسباب بسيطة جدا.

ومع ذلك، كما يلاحظ العلماء، فإن الأشخاص ذوي العقلية الجيدة لديهم جسم أكثر صحة.

وقال العلماء: "إن خطر الإصابة بأمراض القلب أقل بنسبة 50٪، وتتميز مؤشراتهم أيضا بمستويات الكوليسترول الطبيعية وضغط الدم وعدم الميل إلى السمنة".



اعتدال عضلة القلب

اعتلال عضلة القلب مرضٌ يصيب عضلة القلب. ويسبب صعوبة ضخ الدم من القلب إلى بقية أعضاء الجسم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بأعراض فشل القلب.

ويمكن كذلك أن يؤدي اعتلال عضلة القلب إلى الإصابة ببعض أمراض القلب الخطيرة الأخرى.

وتوجد أنواع مختلفة من اعتلال عضلة القلب. وتشمل الأنواع الرئيسية منه: اعتلال عضلة القلب التوسعي، والضُخامي، والمقيِّد.

وتشمل الإجراءات العلاجية الأدويةَ، والأجهزة المزروعة جراحيًا في بعض الأحيان، وجراحة القلب وفي بعض الحالات الشديدة للإصابة باعتلال عضلة القلب، يلزم إجراء عملية زراعة القلب.

ويعتمد الإجراء العلاجي المُتَّخذ على نوع اعتلال عضلة القلب ومدى خطورته.



وغالبًا ما يكون سبب الإصابة باعتلال عضلة القلب غير معروف لكن يُصاب بعض الأشخاص به بسبب حالة مرضية أخرى ويُعرف ذلك باعتلال عضلة القلب المكتسَب، ويولد أشخاص آخرون باعتلال عضلة القلب بسبب جين ينتقل إليهم من أحد الوالدين ويُعرف ذلك باعتلال عضلة القلب الوراثي.