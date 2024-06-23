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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالينا يطالب فولهام بالموافقة على رحيله إلى بايرن ميونخ

جواو بالينا
جواو بالينا

يواصل الدول البرتغالي جواو بالينا متوسط ميدان فريق فولهام الإنجليزي الضغط على إدارة فريقه لموافقة على رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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ويسعى بالينا لإتمام إنتقاله إلى فريق بايرن ميونخ الألماني بدداية من الموسم المقبل بعدما تمت عرقلة الصفقة في الصيف الماضي.

وقال بالينا في تصريح مقتضب على هامش مشاركته مع منتخب بلاه في منافسات يورو 2024: “ إنهم لا يسمحون لي بالإدلاء بتصريحات، أريد أن اقول شئ ما ”.

وتوصل بالينا لإتفاق نهائي مع البافاري ينص على توقيعه عقداً يمتد لخمس مواسم مقبلة، في إنتظار موافقة فولهام بشكل رسمي.

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