مفاجأة.. بايرن ميونخ يهزم اندية البريميرلييج ويفوز بصفقة اوليسي

أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي بايرن ميونخ الألماني نجح في حسم صفقة مهاجم كريستال بالاس الفرنسي مايكل اوليسي بعد منافسة مع اندية الدوري الأنجليزي الممتاز التي كانت ترغب في ضم الاعب الفرنسي الشاب خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة.

وكان مايكل اوليسي قد برز في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي بعدما نجح في تسجيل ١٠ أهداف في ١٤ مباراة شارك فيها مع فريق كريستال بالاس كما ساهم في سبعة أهداف أخرى.

وقالت صحيفة الميرور الانجليزية ان عرض نادي بايرن ميونخ كان حاسمة لضم اوليسي الذي رضخ نادي كريستال بالاس لرغبته في الانتقال لاحد الاندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوربا لكنه في نقس الوقت لم يكن مستعدا للاستماع لعروض اقل من ٦٠ مليون جنية استرليني مؤكدة ان عرض بايرن ميونخ بلغ ٧٠ مليون جنية استرليني لضم اوليسي .

وأضافت الميرور : في المقابل فأن نادي مانشيستر سيتي لم يكن مستعدا لتقديم عرض مالي قوي لضم اوليسي بسبب المشاكل التي يعاني منها بطل الدوري الأنجليزي في اخر أربعة نسخ مع نظام اللعب المالي النظيف والقواعد المالية المستدامة للدوري الأنجليزي وهو نفس موقف نادي مانشيستر يونايتد الذي يضع ميزانية محددة لضم الاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وحدد مبلغ ٥٠ مليون جنية استرليني لضم مايكل اوليسي وهو الرقم الذي كان مستعدا ان تقبله إدارة نيوكاسل اما ليفربول فكانت إدارته معجبة بالنجم الفرنسي لكنها لم تدخل السباق بشكل فعلي لضمه .

يذكر ان مايكل اوليسي يبلغ من العمر ٢١ عاما و سيشارك مع منتخب فرنسا الاوليمبي في ألعاب باريس الاوليمبية التي ستبدأ يوم ٢٤ يوليو المقبل وسينضم إلى بايرن ميونخ ليكون اول صفقات الفريق البافاري تحت قيادة المدير الفني البلجيكي فيسنت كومباني الذي أبدى اعجابه بالاعب خلال توليه مهمة تدريب فريق بيرنلي الموسم الماضي كما سيسير على خطى الثنائي هاري كين و ايريك داير اللذين انتقلت من الدوري الأنجليز الممتاز الى بايرن ميونخ .