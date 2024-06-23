4 نصائح ذهبية لضمان حصاد تفاح وفير في يونيو.. توصيات وزارة الزراعة للمزارعين

مع حلول شهر يونيو، يزداد نضج ثمار التفاح وتحتاج إلى عناية خاصة لضمان حصاد وفير وعالي الجودة.

ونقدم لكم اليوم 4 نصائح ذهبية من وزارة الزراعة المصرية، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، لضمان حصاد تفاح مثالي في يونيو:

1. ري منتظم ونظافة مضمونة:

حافظ على ري أشجار التفاح بانتظام خلال موسم الإثمار لضمان حصولها على احتياجاتها المائية.

اهتم بنظافة نقاط الري والفلاتر ونهايات الخطوط لضمان تدفق الماء بشكل سليم.

2. حرب على الحشائش وحماية من الآفات:

تخلص من جميع الحشائش الموجودة في مزرعة التفاح لمنعها من التنافس مع الأشجار على الماء والعناصر الغذائية.

فحص النموات الحديثة بانتظام لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة التي قد تضر بالأشجار.

3. تسميد متوازن ورش وقائي:

اهتم ببرنامج رش العناصر الصغرى لتزويد أشجار التفاح بالعناصر الغذائية التي تحتاجها.

تأكد من منع رش المبيدات الحشرية بمدة كافية قبل جمع الثمار في الأصناف المبكرة.

4. حصاد دقيق وحماية من الأمراض:

ابدأ بجمع الثمار المبكرة التي ظهر عليها علامات النضج.

احرص على جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالردم في التربة أو الحرق لمنع انتشار الأمراض.

بتطبيق هذه النصائح الذهبية، ستتمكن من ضمان حصاد تفاح وفير وعالي الجودة في شهر يونيو، وستُساهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري.