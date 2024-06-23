«الزراعة المنزلية».. سلاح قوي في يد الناجين من السرطان لتحسين صحتهم

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن فوائد مذهلة للزراعة المنزلية على صحة الناجين من مرض السرطان، حيث أظهرت قدرتها على تحسين الصحة العامة وتعزيز وظائف الجسم المختلفة.

ممارسة الزراعة المنزلية

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة "غانا نيتورك"، فإن ممارسة الزراعة المنزلية تُساهم في تعزيز صحة الجسم من خلال زيادة النشاط البدني وتحسين حركة الجسم، مما يُعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتقوية الجهاز المناعي، حيث تُساعد الزراعة المنزلية على التعرض لأشعة الشمس، ممّا يُحفز الجسم على إنتاج فيتامين "د" الذي يلعب دورًا هامًا في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض.

وتساعد الزراعة المنزلية في تحسين الصحة النفسية، حيث تُساهم الزراعة المنزلية في الشعور بالراحة والاسترخاء وتقليل التوتر والقلق، ممّا يُعزز الصحة النفسية بشكل عام.

وتُشير الدراسة إلى أن هذه الفوائد تنعكس بشكل إيجابي على جودة حياة الناجين من مرض السرطان، وتُساعدهم على التعافي بشكل أسرع وتحسين صحتهم العامة.

بعض النصائح لبدء ممارسة الزراعة:

وتُقدم الدراسة بعض النصائح لبدء ممارسة الزراعة المنزلية، منها اختيار مساحة مناسبة، و يمكن البدء بمساحة صغيرة في الحديقة أو على الشرفة أو حتى داخل المنزل، واختيار نباتات سهلة العناية مثل الأعشاب أو الخضروات أو بعض أنواع الزهور.

كما نصحت الدراسة بالبدء بمشاريع صغيرة، حيث يمكن البدء بمشاريع بسيطة مثل زراعة بعض البذور أو زراعة نباتات جاهزة، ويمكن الاستفادة من نصائح ذوي الخبرة في مجال الزراعة المنزلية لضمان نجاح المشروع.

وبشكل عام، تُقدم الزراعة المنزلية فوائد جمة للصحة العامة، خاصة للناجين من مرض السرطان، حيث تُساعدهم على تحسين صحتهم الجسدية والنفسية وتعزيز شعورهم بالسعادة والرضا.