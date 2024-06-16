الزراعة: المجازر تستقبل 10 آلاف أضحية في أول أيام عيد الأضحى

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الى هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك، والتواجد والمتابعة والزيارات الميدانيه ومعدلات الأداء والتواصل والتلاحم مع المواطنين لذبح الأضاحي بالأساليب الصحية والبيطرية والبيئية من خلال المجازر العمومية والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين في الحدائق التابعة للوزارة.

وقام صباح اليوم د. ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بزيارة المجزر الرئيسي في البساتين بمحافظة القاهرة وتفقد عنابر الذبح للاهالي وغيرها ومدي خدمة الاضاحي يرافقه د أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة وكذلك المسئولون عن المجزر.

وفيما يتعلق باعداد مذبوحات الاضاحي قال شاهين أن المجازر استقبلت اليوم حوالى عشرة الالف اضحية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.

الزراعة: المجازر تستقبل 10 آلاف أضحية أول أيام عيد الأضحى

الزراعة: المجازر تستقبل 10 آلاف أضحية أول أيام عيد الأضحى

لافتا أن كافة المجازر تقدم خدمات ذبيح الاضاحي مجانا للمواطنين لتشجيعهم على الذبح في المجازر بدلا من الشوارع من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث "شاهين" تواصل مع المواطنين أصحاب الأضاحى واستمع اليهم حيث أشادوا بالتعامل والخدمة المقدمة من أطباء المجزر.

كما تفقد رئيس هيئة الخدمات البيطرية حديقة الأسماك بالزمالك للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للزائرين حتى يستمتعوا بإجازة العيد حيث التقى ببعض المتواجدين في الحديقة واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم ووجه بتيسير كافة الإمكانيات للزائرين والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وتوجه رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى مقر الهيئة لمتابعة سير العمل على مستوى الجمهورية في الحدائق التابعة للوزارة والمجازر وكذلك حملات التفتيش مع السادة مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات والإدارات المعنية بالهيئة.