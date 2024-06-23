لطلاب الثانوية العامة 2024| روشتة نفسية بعد امتحان اللغة العربية

قدم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، روشتة نفسية بعد الخروج من لجان امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة 2024 للطلاب وأولياء الأمور.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 أمس السبت امتحان اللغة العربية ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

واشتكى طلاب الثانوية العامة 2024 من امتحان اللغة العربية الذي مستواه بفوق المتوسط، ويحتوي على أسئلة صعبة وتعجيزية.

نصائح لطلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة العربية

لا تراجع مطلقا امتحان اللغة العربية مع نفسك أو مع زملائك.

ابدأ في تهيئة ذهنك للمادة الجديدة وتجهيز ما يلزم لمذاكرتها وقم بجمع كل ما يتعلق بمادة اللغة العربية وحفظه بعيدا عن مكان المذاكرة.

لا تفكر كثيرا فيما حدث في امتحان اللغة العربية.

إذا شعرت بأنك أخطأت في بعض النقاط في امتحان اللغة العربية فتذكر أن الحصول على الدرجة النهائية لم يعد شائعا كما كان في السابق واجتهد فيما تبقى من مواد حتى تحافظ على أكبر عدد ممكن من الفرص والخيارات أثناء الالتحاق بالجامعة وحاول اكتشاف الخطأ الذي جعلك تخطىء في الحل حتى لا تكرره في المواد القادمة.

تذكر أن المحافظة على قدر كبير من الدافعية والنشاط مطلوب حتى الانتهاء من آخر مادة وكلما قل النشاط قلت الفرص المتاحة أمامك بعد ذلك.

تذكر أن خيارات النجاح والعمل أصبحت أكثر من ذي قبل وفقا لطبيعة العصر ولم تعد منحصرة في تخصصات معينة لذا لا تقلق من امتحان اللغة العربية وواصل بذل الجهد للوصول لأعلى نقطة ممكنة وفقا لقدراته.

يجب أخذ قسط من الراحة بعد العودة من امتحان اللغة العربية قبل البدء في المادة التالية.

نصائح للوالدين بعد امتحان اللغة العربية