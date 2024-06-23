«مصر تُواجه تغير المناخ» .. خطوات استباقية واستراتيجية واضحة لحماية الإنسان والبيئة

أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد علي فهيم أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية ضد التغيرات المناخية منها إعادة تأهيل المحاور والطرق لتخفيف الكثافة المرورية في ظل ارتفاع درجات الحرارة ووضعت استراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية.

صباح الخير يا مصر

وقال الدكتور محمد فهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري "إن مصر لعبت دورا هاما في مؤتمرات المناخ التي عقدت على مدار الفترات الماضية، حيث أصبحت قضية تغير المناخ قضية وجودية تؤثر على حياة الناس".

وأضاف "أن 21 يونيو هو الميعاد الفلكي لبداية الصيف الرسمي في مصر"، لافتا إلى أن أشعة الشمس أصبحت حاليا أكثر خطورة بسبب الطاقة الحرارية"، وأكد أن عام 2024 هو الأكثر حرارة على الإطلاق من 2000 سنة.

الاحتكاك مع الشمس المباشرة

وحذر من التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على السلامة الشخصية، مطالبا المواطنين خاصة العمال والمزراعين بضرورة تقليل الاحتكاك مع الشمس المباشرة ويفضل عدم التعرض لشمس الظهيرة شديدة الحرارة مع لبس غطاء رأس أبيض، وارتداء أكمام وملابس فضفاضة والإكثار من السوائل.