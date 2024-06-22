الزراعة: التفتيش على 424 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية خلال مايو

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

حيث أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان مديريات الطب البيطري في المحافظات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية قاموا بشن حمله مكبرة في جميع انحاء الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 424 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مايو 2024 وتم رصد 98 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقد تم اصدار (23) قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (44) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية – القليوبية – المنوفية – كفر الشيخ – الغربية- قنا- الدقهلية- الاسماعيلية- سوهاج- المنيا- الفيوم- البحيرة)، تم عمل( ٢٤) محضر ادارى بمحافظات: الشرقية – القليوبية – الاسماعيلية – السويس – بنى سويف – الغربية- الاقصر- الفيوم- البحيرة.

تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (٢٠) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الدقهلية – القاهرة – الوادى الجديد – الفيوم.

وأضاف "شاهين" ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.