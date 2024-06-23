إزالة 160 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنتوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة التسعة، استمرت طوال أيام عيد الأضحى صباحا ومساء، وذلك لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، ومنعا لإستغلال العطلات الرسمية في البناء بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المخالفين بمنتهى الحزم ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإسترداد أراضي الدولة وأملاكها، والحفاظ علي الرقعة الزراعية .

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 160 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى ، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، طوال أجازة عيد الأضحى ، مشيرا ، أنه تمت الإزالة الفورية لجميع الحالات ، بالتعاون مع جهات الولاية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ففى مراكز ( ديرمواس – ملوى – أبوقرقاص) جنوب المنيا ، تم عمل متابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِِ جديدة والتعامل معها فوراً وبكل حسم، وذلك لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو أية أعمال بناء مخالفة، واسفرت الحملات عن إزالة 9 حالات تعدِِ بمركز ديرمواس بالمدينة ، وقرى بنى حرام ، ودلجا، والبدرمان، وتم إزالة 8 حالات تعدِِ خلال فترة العيد بمركز ملوى بحى غرب المدينة، وقرية المعصرة، وفى مركز أبو قرقاص، تم إزالة 18 حالة تعدِِ بأحياء المدينة ، وقرى بنى موسى، وقرية اتليدم ، وتم التحفظ على معدات البناء ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز ( مطاى – سمالوط – المنيا ) شمال المنيا ، حملات مكثفة للمتابعة المستمرة لكافة أشكال التعدى ، خلال اجازه عيد الاضحى، ففى مركز مطاى ، تم إزالة 17 حالة تعدِِ في المهد على الأرض الزراعية ، بأحياء غرب وشرق المدينة ، وقرية بردنوها، وفى مركز سمالوط ، تم إيقاف إزالة 9 حالات تعدِِ بأحياء وسط وشمال وشرق المدينة ، وقرية بنى خالد ، وفى مركز المنيا ، تم تنفيذ 46 حالة تعدِِ على الأراضى الزراعية ، بأحياء المدينة ، وقرى بنى محمد سلطان ، والبرجايه ، ونزلة حسين ، ودمشير ، وطوخ الخيل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز ( بنى مزار – مغاغة ) شمال المنيا ، جهودها في رصد التعديات، وعمل الإزالة في المهد طوال أيام عيد الأضحى، حيث تم إزالة 37 حالة تعدِِ على أرض زراعية ، وخارج الحيز العمرانى بمركز بنى مزار، وذلك في أحياء المدينة، وقرى الحسينية ، وبنى على والجرنوس ، وبنى صامت ، والقيس، والناصرية، وفى مركز مغاغة، تم إزالة 16 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص، بأحياء المدينة ، وقرية أبا، والتحفظ علي معدات وادوات البناء ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.