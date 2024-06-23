انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال بشرم الشيخ

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، لانطلاق أولي فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال، بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

البرنامج الصيفي للأطفال

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إنه سيجري افتتاح البرنامج الصيفي للأطفال، لـ "صيف 2024"، عقب صلاة العصر من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد كبير من الأطفال، وقيادات مديرية الأوقاف، وأئمة وواعظات جنوب سيناء.

وأشار يوسف، إلي أن وزارة الأوقاف أطلقت هذا البرنامج على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه من المقرر تنفيذ البرنامج داخل 64 مسجدًا على مستوى كافة مدن المحافظة، بواقع 3 أيام في الأسبوع عقب صلاة العصر خلال أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويشرف عليه أئمة المساجد، ومديري الإدارات، ومديري الدعوة، إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل مديرية الأوقاف.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى تحفيظ الأطفال القرآن الكريم بطريقة صحيحة، وحماية النشء من الأفكار المتطرفة، واحتوائهم خلال العطلة الصيفية، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن ، ونشر الفكر الوسطي المستنير المعتدل.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف تحرص على بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى النشء من خلال هذا البرنامج، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، مؤكدًا أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي والرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يتضمن جوانب عديدة، منها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

ولفت إلى أن البرنامج يتضمن تنظيم مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات للمناطق الأثرية والترفيهية للمشاركين فيه من الاطفال.