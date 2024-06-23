طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التاريخ بكفر الشيخ

يؤدي اليوم الأحد، طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، الامتحان بمادة التاريخ في امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة محافظة كفر الشيخ الأزهرية، في بيان سابق له، بأنه تابع بنفسه مدى استعداد وجاهزية لجان المنطقة لاستقبال الطلاب مجددًا، متفقدًا مقر مركز أسئلة الثانوية الأزهرية، بديوان عام المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى، للاطمئنان على تأمين المركز، وتواجد الحراسة الشرطية والأمن الإداري وعمال النوبتجية فى مكان خدمتهم.

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، على ضرورة التشديد عملية التأمين، وضرورة اليقظة والحذر، موجهًا الشكر والتقدير لرجال الأمن، للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من تواجدها بمحيط لجان الامتحانات بالمعاهد الأزهرية، وذلك لمنع تواجد أولياء الأمور بحرم لجان الامتحانات والمنطقة الممنوع تواجدهم بها.