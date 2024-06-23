عاجل
آخرهم كندة علوش .. مشاهير أصيبوا بالسرطان
الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بأرقام مميزة.. منتخب النمسا يستعيد أمجاده في يورو 2024

مباراة النمسا وبولندا
مباراة النمسا وبولندا

تفوق منتخب النمسا على حساب بولندا، ليحقق نسبة فوز وصلت إلى 58% من مبارياتها الدولية التي لعبت الجمعة (22 من أصل 38)، وهو أعلى يوم للمنتخب النمساوي على صعيد نسبة الانتصارات.

txt

يورو 2024.. رقم مميز لهداف أوكرانيا أمام سلوفاكيا

ويعد ماركو أرناوتوفيتش، البالغ من العمر 35 عامًا و63 يومًا، ثاني أكبر هداف للنمسا في أي بطولة كبرى (اليورو أو كأس العالم)؛ فقط إيفيكا فاستيك كان أكبر سنًا (38 عامًا و257 يومًا) عندما سجل في بطولة أمم أوروبا عام 2008، والذي جاء هدفه أيضًا من ركلة جزاء ضد بولندا.

 

وسجل كريستوف بومجارتنر في نسختين مختلفتين من بطولة أمم أوروبا، ليصبح أول لاعب نمساوي ينجح في ذلك، بينما كان هدف جيرنوت تراونر في الدقيقة التاسعة هو أسرع هدف لمنتخب النمسا على الإطلاق في بطولة اليورو، وهو الأسرع في أي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1954، عندما سجل المنتخب هدفين خلال الدقائق الأربع الأولى ضد تشيكوسلوفاكيا.

الجريدة الورقية