آخرهم كندة علوش .. مشاهير أصيبوا بالسرطان

انتشر خلال السنوات القليلة الماضية مرض السرطان بين الإعلاميين والفنانين والمشاهير، مما سبب حالة من الحزن لدى عشاق ومحبي هؤلاء النجوم.

وسيطرت حالة من الحزن على جمهور ومحبي الفنانة كندة علوش، بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي.

وأكدت كندة هلوش، أنها حاولت التعايش مع المرض وتقبل وضعها من أجل أسرتها وأطفالها، لافتة أنها بعد اكتشاف إصابتها بالمرض بشهر واحد، اكتشفت إصابة والدتها هي الأخرى بنفس المرض، وهو سرطان الثدي.

وترصد "بوابة الوقد" في التقرير التالي المشاهير الذين أصيبوا بالسرطان

الفنان محمد عبده

وكان أعلن الفنان محمد عبده عن إصابته بالسرطان، وتلقيه العلاج في فرنسا بحصوله على حقنة كل ثلاثة أشهر لتقليل انزيمات السرطان.

وأشار عبده، فى تسجيل صوتي تداوله رواد السوشيال ميديا قائلاً: “الجماهير الحلوة اللى بتحب الفن وبتحب محمد عبده أنا كويس وعمال أتحسن .. الأمور الصحية الحمد الله بتتحسن والموضوع إني أنا كان عندي كانسر فى البروستاتا وبدأت فى كورس علاجي مكثف".

وتابع: “ أخدت جلسات أشعاع والأعراض الجانبية بتاعت الإشعاع أخف بكثير من الكيماوي، وباخد حقنة كل ٣ أشهر لتقليل إنزيمات السرطان وبعد يوم 7 مايو هبدأ الكورس التاني”.

الفنان إسماعيل فرغلي

ومن أبرز الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بالسرطان مؤخراً هو الفنان إسماعيل فرغلي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، مشيراً إلى أن أصعب لحظات حياته هي رحلة مرضه السرطان.

الإعلامية لميس الحديدي

ومن قبل إسماعيل فرغلي وكندة علوش، كانت أعلنت لميس الحديدي قبل عيد الأضحى، عن إصابتها بالسرطان من عشر سنوات مضت، قائلة: لما بيجيلك السرطان بتبقي عايزة تستخبي.

ووصفت لميس الحديدي هذه التجربة قائلةً إنها "عاشت كابوساً"، موجهة الشكر لله لأنها تجاوزت هذه المحنة، كما شكرت من وقف إلى جوارها من دائرتها المقربة للغاية، مشيرةً إلى كونها لم تتحدث نهائياً من قبل عن هذه المحنة.

اليسا

وكانت الفنانة إليسا أيضا من أبرز المشاهير التي أصيبت بسرطان الثدي، وتحدثت عن تفاصيل إصابتها بالمرض، في ظل معاناتها العاطفية السابقة، وذلك خلال فيلمها الوثائقي It’s OK، الذي تم عرضه عبر منصة Netflix

وقالت إليسا أنها عانت بسبب علاقة عاطفية سابقة، سببت لها أزمة نفسية حتى أصيبت بسرطان الثدي، مشيرة إلى أنها كانت ضعيفة نفسيا وجسديا بسبب تلك العلاقة وكانت تحاول إنهائها لكن لم تستطع.

الفنان علاء مرسي

أعلن الفنان علاء مرسي عن إصابته بالسرطان، مشيرًا إلى أن سبب إصابته بسرطان القولون هو أنه قد أهمل صحته في السنوات الأخيرة ولم يكن مهتما بأي نصائح، وتسبب ذلك في إصابته بمشاكل في القولون تطورت للإصابة بسرطان في القولون.

الملك تشارلز

ومنذ فترة أعلن قصر بكنجهام، عن إصابه الملك تشارلز بسرطان البروستاتا، وذلك بعد تشخيص حالته بعد أن أمضى ثلاث ليال في المستشفى.

زوجة رئيس سوريا بشار الأسد

وكشفت الرئاسة السورية عن إصابة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بسرطان الدم، موضحة أنه بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية تم تشخيص إصابة قرينة الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد، المعروف باسم اللوكيميا.