يقي من السرطان.. طريقة عمل عصير العنب الأحمر

يمتاز العنب الأحمر بمحتواه العالي من مركبات الفلافينول، وهي مواد مضادة للأكسدة تسهم في الوقاية من العديد من الأمراض وعلى رأسها السرطان والشيخوخة، كما يعزز تناول العنب الأحمر من صحة القلب ويقي من مضاعفات السكري ويساعد في علاج مشكلة الإمساك، لذا نقدم لك طريقة تحضير عصير العنب الأحمر اللذيذ.

عصير العنب الأحمر

طريقة تحضير عصير العنب الأحمر

المقادير

- العنب الأحمر : 2 كوب (مقطع ومزال البذور)

- الماء : 2 كوب

- سكر : ربع كوب

طريقة التحضير

ضعي العنب في الخلاط الكهربائي.

امزجي الماء مع السكر حتى يذوب ثم أضيفي الخليط للعنب في الخلاط.

اخلطي لمدة 5 دقائق حتى يصبح المزيج سائلاً وناعماً.

صفي العصير ووزعيه في أكواب وقدميه.

يمكنك إضافة الثلج حسب الرغبة.

فوائد تناول العنب الأحمر

1) محملة بمضادات الأكسدة

بما في ذلك الريسفيراترول والفلافونويد والأحماض الفينولية.

2) صحة القلب

مضادات الأكسدة الموجودة في العنب تعزز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهابات ومنع تجلط الدم وتحسين تدفق الدم.

3) الجهاز الهضمي

العنب مصدر كبير للألياف الغذائية، ويساعد في الهضم ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة، محتوى الألياف يساعد أيضًا في الحفاظ على أمعاء صحية من خلال تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة.

4) تقوية المناعة

العنب ، وخاصة العنب الأخضر، غني بفيتامين سي ، وهو عنصر غذائي أساسي يقوي جهاز المناعة ، ويقاوم العدوى ، ويدعم صحة المناعة بشكل عام.

5) صحة الجلد

يمكن لمضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في العنب تحسين صحة الجلد عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي ، ومنع علامات الشيخوخة، وتعزيز صحة البشرة.

العنب الأحمر أحلى وعصيرًا مقارنة بالعنب الأخضر، فهي غنية بالريسفيراترول ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك صحة القلب وطول العمر وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، يحتوي العنب الأحمر أيضًا على مستويات أعلى من الأنثوسيانين ، وهي الأصباغ المسئولة عن لونها النابض بالحياة ، والتي من المعروف أنها تقلل الالتهاب وتحسن الوظيفة الإدراكية.

القيمة الغذائية للعنب الأحمر (لكل 100 جرام):

السعرات الحرارية: 69

كربوهيدرات: 18 جم

الألياف: 1 جرام

فيتامين ج: 4٪ من القيمة اليومية

فيتامين ك: 14٪ من القيمة اليومية