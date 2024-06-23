إصابة 13 شخص في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط
أصيب 13 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، قبل بوابة دهشور ، وتم نقل المصابين الي مستشفيات بأكتوبر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كان طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، قد شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص قبل بوابة دهشور وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخص، وتم نقل المصابين الي مستشفيات أكتوبر، بواسطة سيارات سيارات إسعاف أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
حادث اخر
ومن جهه اخرى لقيت طفله بالفيوم مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء شرب المياة من مبرد مياه "كولدير"، بقرية الروضة فى مركز طاميه .تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتخرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
تلقى مدير أمن الفيوم إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغ باستقبال مستشفى طاميه المركزي، طفله جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة طاميه لمحل الواقعة، وتبين مصرع الطفله جنه.ع .ا 11 عاما، من قرية الروضه بدائرة مركز طاميه ، صعقها التيار الكهربائي أثناء قيامها بالشرب من مبرد مياه الشرب كولدير بالطريق العام مما نتج عن وفاتها، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
اكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.