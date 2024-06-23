إصابة 13 شخص في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط

أصيب 13 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، قبل بوابة دهشور ، وتم نقل المصابين الي مستشفيات بأكتوبر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، قد شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص قبل بوابة دهشور وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخص، وتم نقل المصابين الي مستشفيات أكتوبر، بواسطة سيارات سيارات إسعاف أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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