"حياة كريمة" توزع صكوك أضاحي على 4 آلاف أسرة الأولى بالرعاية بالشرقية

أكد أسامة عبد القادر، منسق عام مؤسسة "حياة كريمة" في محافظة الشرقية، أن المؤسسة دشنت خلال فترة عيد الأضحى مبادرة "صك الخير" لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتم توزيع على ما يقرب من 4 آلاف أسرة كنوع من المساهمة التي تقدمها المؤسسة.

مؤسسة "حياة كريمة" تقدم خدماتها للمواطنين

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مؤسسة "حياة كريمة" تقدم خدماتها للمواطنين بمختلف فئاتهم وليس الأسر الأولى بالرعاية فقط وهناك مبادرات عدة قدمتها المؤسسة آخرها مبادرة "تقدر في 10 أيام" لتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في كافة المواد للقسم العلمي والأدبي، بجانب أن هذه المبادرة تقدم للطلاب الدعم النفسي اللازم لهم.

ووشدد على أن المؤسسة خلال الفترة الحالية على وشك الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى وعددهم 1000 مشروع على أرض مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، المتمثل في مجمعات خدمية ومراكز شباب ومدارس وكل الخدمات التي يحتاجها المواطن من صرف صحي وغاز طبيعي وإنترنت وماء.