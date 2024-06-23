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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الحنفي يظهر تحكيميًا للمرة الأولى الموسم الجاري بإدارة لقاء بيراميدز والمقاولون

الحكم محمد الحنفي
الحكم محمد الحنفي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، أطقم مواجهات الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز التي تنطلق اليوم الأحد بثلاث مباريات يأتي على رأسها لقاء بيراميدز والمقاولون العرب.

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ومن المقرر أن يدير محمد الحنفي اللقاء حكم ساحة، ويعاونه شريف عبد الله وخالد السيد، وسيكون محمد الغازي حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد محمد معروف ويعاونه محمود ناصف.

وتشهد هذه المباراة الظهور الأول للحكم محمد الحنفي هذا الموسم.
وينافس بيراميدز المتصدر بقوة على لقب الدوري هذا الموسم ، رفقة الأهلي الذي يقترب رويدا من القمة حال نجاحه في الفوز بباقي مؤجلاته بالبطولة.

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