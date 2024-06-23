الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

درجات وبرامج علمية وبروتوكولات جديدة في جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه في إطار مبادرة سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية وجعل المقررات الدراسية ذات صلة وطيدة مع ما يحدث في الواقع الخارجي، بدء تفعيل الدراسة ببرنامج الماجستير المهني في التكنولوجيا المالية وتحليل الأعمال بكلية التجارة. 

ونوه رئيس جامعة القاهرة بإنشاء الماجستير المهني البيني في الالتزام البيئي وإدارة الموارد الطبيعية بكلية الهندسة، وإجراء التعديلات على برنامج الماجستير المهني في "تكنولوجيا تصنيع الأغذية" بكلية الزراعة، وموافقة مجلس الجامعة على اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي بما تتضمنها من تخصصات ودرجات علمية ودبلومات مهنية جديدة.

رئيس جامعة القاهرة: إنشاء عدة دبلومات مهنية في كلبة الطب

‏‎كما أعلن رئيس جامعة القاهرة إنشاء عدة دبلومات مهنية بكلية طب قصر العيني تضمنت الدبلوم المهني المتقدم "استخدام سونار الجهاز الحركي في التشخيص والتدخلات"، والدبلوم المهني "تصوير الصدر بالموجات فوق الصوتية"، والدبلوم المهني المتقدم "تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية للحالات الحرجة وتقدير ديناميكية الدم"، والدبلوم المهني "منع العدوى بالمنشآت الصحية"، وإنشاء الماجستير التخصصي "المناعة الإكلينيكية التطبيقية" بالكلية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بصدد إنشاء مرصد اقتصادي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس جامعة القاهرة إنه تم تصديق مجلس الجامعة على اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة وجامعة أوتاجو بنيوزيلاندا، ومذكرة تفاهم بين كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي وكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وبروتوكول تعاون بين كلية الآثار واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ، إلى جانب مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة والجامعة التكنولوجية بالعراق في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للدخول في مشروع بوابة تراث مصر الرقمي.

مواد متعلقة

مناقشة أول رسالة علمية عن طوفان الأقصى في جامعة أركنساس الأمريكية

حقيقة تأخر مركز مصر عالميا في قطاع التعليم قبل الجامعي

أداء امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الثانية الثلاثاء

التعليم تكشف معنى "تتلظى" في امتحان عربي الثانوية العامة 2024

هل توجد أسئلة تعجيزية في امتحان اللغة العربية للثانوية؟ خبير تربوي يجيب

استجابة وزارة التعليم العالي لـ5 آلاف شكوى خلال عام

شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

5 حالات غش في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

الجريدة الورقية