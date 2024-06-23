جوميز يجهز لاعبي الزمالك للقمة انتظارًا لقرار الإدارة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريباته اليوم الأحد بعد حصول اللاعبين على راحه لمدة يوم واحد عقب الفوز على فاركو بهدفين نظيفين فى اللقاء المؤجل من الجوله ال١٢ لبطولة الدورى الممتاز حيث قرر المدير الفني تجهيز لاعبيه انتظارا للقرار النهائي بشأن لقاء القمه أمام الأهلي المقرر بعد غدا الثلاثاء فى الجوله ال٢٧ لبطولة الدوري.

وأشاد البرتغالي جوزيه جوميز بأداء لاعبي فريقه في مباراة فاركو مشيرا أنهم قدموا المطلوب منهم والمباراة لم تكن سهلة كما يراها البعض وفاركو فريق منظم ويجيد التحولات الهجومية، وكان منافساً صعباً".

وتابع جوميز قائلاً:" الزمالك حقق الفوز لأن الفريق نفذ المطلوب، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز، ونستحق الثلاث نقاط، ونهدي الفوز للجماهير".

وفيما يخص عدم الدفع بمحمد عاطف في لقاء فاركو قال:" اللاعب تعرض لإصابة في الركبة، ولم يخض تدريبات كافية، واامباراة كانت مناسبة له وانضم للقائمة في حالة احتياجنا له في مركز الظهير الأيسر مشيرا أن المباراه شهدت مشاركة عدد من اللاعبين الشباب أمثال محمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا وهم يملكون الجودة وستكون لهم فرصة للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.

وقال جوميز :" لم أتحدث مع اللاعبين بشأن المباراة المقبلة في الدوري أمام الأهلي كما تردد لكن من الناحية الفنية أجعل اللاعبين في حالة جاهزية مستمرة وأنا مدير فني وأؤدي دوري وفقاً للمباريات التي أراها أمامي واذا تغيرت أي أمور لا تخصني، فأنا أحترم قرار مجلس الإدارة".

واختتم المدير الفني قائلاً:" إذا أردنا الاستعانة باللاعبين الصغار يجب أن نتقبل وجود أخطاء منهم، وألا نذبح من يخطئ، لكن مهمتي أن أساعد اللاعبين في تطوير أدائهم".

من ناحيته كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق عن حجم إصابة حسام عبد المجيد لاعب الأبيض التي تعرض لها خلال مباراة فاركو مشددا أن اللاعب شعر بثقل في العضلة الخلفية ولكن حالته جيدة واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

من ناحيه أخرى يعود إلى التدريبات اليوم الثلاثى أحمد سيد زيزو وعماد دونجا وابراهيما نداى بعد غيابهم عن لقاء فاركو بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.