سيف زاهر : من الوارد أن يحمل اجتماع إدارة الزمالك اليوم قرارات جديدة بشأن القمة

قال الإعلامي سيف زاهر ان اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الاحد من الوارد أن يشهد قرارات جديدة بشأن القمة حل ابداء رابطة الاندية المحترفة لكره القدم برئاسه احمد دياب مرونة في الطلبات المقدمة من النادي الابيض.

كان الزمالك قد جدد مطالبه الى رابطة الانديه بامتناعه عن خوض مواجهات الدور الثاني ومن بينها لقاء القمة المرتقب والمقرر اقامته الثلاثاء المقبل الى أن تنتهي باقي الفرق من مؤجلاتها بالدور الأول .

ومع دقات السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك لحساب الجوله 27 من المسابقة المحلية التي يحتل فريق بيراميدز صدارتها بينما يسعى الأهلي للحاق به حال الفوز بباقي مؤجلاته بالمسابقة.

كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح الفارس الابيض بثنائية مقابل هدف حملت توقيع سيف الدين الجزيري بينما جاء هدف الأحمر الوحيد عبر اللاعب احمد عبد القادر.

ومن المقرر اذاعة لقاء القمة المرتقب حال اللعب على شبكه قنوات اون تايم سبورتس النقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ولم يتضح موقف الزمالك حتى الآن من المشاركه في ظل اصدار مجلس ادارته لقرار سابق اكد فيه على عدم المشاركه في مواجهات الدور الثاني الى أن تنتهي باقي الفرق من مؤجلات الدور الاول.