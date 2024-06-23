اليوم الدولي للأرامل.. تعرف على قصة الاحتفال

يحتفي العالم في الثالث والعشرين من يونيو كل عام باليوم الدولي للأرامل وذلك من أجل تسليط الضوء عليهم، وحشد الدعم للأرامل ونشر الوعي حول أوضاعهم في مختلف دول العالم.



وقد أكدت الأمم المتحدة احتفالها بـ اليوم الدولي للأرامل في 23 يونيو من كل عام لإسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن وحشد الدعم الذين يحتجنه، وإتاحة المعلومات للأرامل بشأن ما يتصل بحصولهن على حقوقهن المشروعة في المواريث أو الأراضي والموارد الإنتاجية فضلًا عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية.

قصة الاحتفال باليوم الدولي للأرامل



في عام 2010 ، اعترفت الأمم المتحدة بيوم 23 يونيو يومًا عالميًا للأرامل، وركزت الهيئة العالمية بشكل أساسي على تسليط الضوء على تجارب الأرامل والمساعدات التي يحتجنها.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن هذا اليوم هو دعوة للعمل من أجل الحصول على الحقوق الكاملة والاعتراف بالأرامل.

ويلعب هذا اليوم الخاص دورًا مهمًا في تقوية أصوات الأرامل اللاتي يواجهن التمييز والمصاعب في كل ركن من أركان المعمورة.

كما تحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم، بعدما أنشأت مؤسسة «لومبا» عام 2005 المختصة بدعم الأرامل بكل مكان، كونه التاريخ الذى أصبحت فيه شريماتى بوشبا واتى لومبا، والدة المؤسس، راجيندر بول لومبا، أرملة فى ديسمبر 2010، ولذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا يوم 23 يونيو يوما عالميا للأرامل.