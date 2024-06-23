الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الطيران الروسي يتصدى لعشرات المسيرات الأوكرانية خلال الليل

مسيرات أوكرانية بالسماء
مسيرات أوكرانية بالسماء الروسية

كشفت تقارير روسية عن مسئولين روسيين اليوم الأحد، إن أوكرانيا أطلقت عشرات الطائرات المسيرة أثناء الليل واستهدفت عددا من المناطق الروسية، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.

txt

كتاكيت روسيا تنقذ قطاع الدواجن في سوريا

txt

روسيا: أجهزة الاستخبارات الأمريكية تستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي ضد خصومها

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك قوله إن ما لا يقل عن 23 طائرة مسيرة دمرت فوق المنطقة الواقعة في غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وذكر فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا أيضا أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرات مسيرة فوق المنطقة. 

ولم يتضح عدد الطائرات المسيرة التي جرى تدميرها والتابعة لأوكرانيا.

وقال المسؤولان إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يسقط قتلى أو مصابون في المنطقة كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار في المنطقتين.

الجريدة الورقية