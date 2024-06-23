أسعار الذهب بمحال الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 23 يونيو 2024م بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار المعدن الاصفر.

أسعار الذهب اليوم



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3594 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3145 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2695 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25160 جنيهًا

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2321 دولارًا.