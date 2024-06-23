الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحال الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 23 يونيو 2024م بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

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استقرار سعر الذهب بمحلات الصاغة.. بكام عيار 21 ؟

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ركود فى الذهب و0.6 % تراجعًا في الأسعار بالبورصة العالمية


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار المعدن الاصفر.

أسعار الذهب اليوم


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3594 جنيهًا
وصل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر تداولا في مصر نحو 3145 جنيهًا
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2695 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25160 جنيهًا
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2321 دولارًا.

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