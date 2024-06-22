استقرار سعر الذهب بمحلات الصاغة.. بكام عيار 21 ؟

شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم استقرارًا مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك؛ دون أي تغيير بعد أن كسر سعر الجرام زيادة تبلغ 120 جنيها خلال الأيام الماضية داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

وأظهر سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر شهرة نحو 3125 جنيها للبيع و3135 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2089 جنيها للبيع و2096 جنيها للشراء.

وكذلك سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 3571 جنيها للبيع و3582 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 2678 جنيها للبيع و2687 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 25 ألف جنيه للبيع و25.08 ألف جنيه للشراء .

وكذلك سعر سعر أوقية الذهب نحو 2346 دولارا للبيع و2347 دولارا للشراء .

سعر المصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية والضريبة من تاجر لآخر حسب شكل المشغولات وكيفية صناعتها، وفي بعض الحالات يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170-200 جنيه.