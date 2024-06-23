أسعار صرف الدولار مع عودة عمل البنوك اليوم الأحد

أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 23 يونيو 2024م مع عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار العملة الخضراء.

أسعار صرف الدولار اليوم



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر الدولار فى البنك المركزي نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك البركة نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع.