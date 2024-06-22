مفاجأة فى سعر الدولار مقابل الجنيه نهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه وفق آخر تحديث في البنوك، بعد إجازة العيد، إذ أعلن المركزي ارتفاع الاحتياطي إلى أكثر من 46 مليار دولار لأول مرة بنحو 5 مليارات دفعة واحدة بنهاية مايو.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم استقرارا بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية ليسجل اليوم 47.66 جنيه بفارق نحو 319 قرشا.

في وقت سابق ، توقع بنك ستاندرد تشارترد انخفاض سعر صرف الدولار إلى 45 جنيها قبل نهاية عام 2024 مدفوع بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لهيكلة الاقتصاد المصري، وإذا تحقق ذلك سيكون فقد نحو 6 جنيهات من أعلى سعر سجله.

وأصدر البنك المركزي بيانا مطلع الشهر الجاري أكد فيه ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 47.63 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 47.66 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 47.66 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

1 دولار= 47.66 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.76 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

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