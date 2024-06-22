الدولار بـ 67 جنيهًا .. حقيقة عودة السوق السوداء|تفاصيل

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية ، لمجموعة من المنشورات ، التى تؤكد عودة السوق السوداء ، للسيطرة على سعر صرف الدولار وإرتفاع سعره ليصل إلى 67 جنيهًا، الأمر الذى أثار جدًلا واسعًا بين النشطاء على مواقع السوشيال ميديا.

وعلى الرغم من إعلان البنك المركزى فى وقت سابق إرتفاع صافي إحتياط النقد الأجنبي فى مصر إلى 46.126 مليار دولار في مايو من 41.057 مليار في الفترة من أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار.

أكد العديد من خبراء الاقتصاد، أنه لا عودة حتى الآن للسوق المؤازي في مصر، وان ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ما هي الإ شائعات لبعض اللجان الإلكترونية التي تسعي لنشر الأخبار الكاذبة من أجل المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

ويرى خبراء الاقتصاد أن جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية، تشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المستهدف من خلال رؤيتها حتى (2030)، حيث تراجع معدلات التضخم إلى ٢٨٪، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى ٤٦.١٢٦ مليار دولار، وتحسن أداء الاقتصاد المصرى وسد الفجوة التمويلية وتوافر سيولة دولارية كبيرة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كلها مؤشرات إيجابية على عودة الثقة فى الاقتصاد، مؤكدين أن النصف الثانى من العام الجارى سيشهد مزيدًا من جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار فى ظل سد مصر الفجوة التمويلية المطلوبة للدولار، وتغطية احتياجاتها الدولارية لمدة ٤ سنوات، بعد إتمام صفقة «رأس الحكمة»، إضافة إلى دخول 30 مليار دولار أخرى من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى، مشيرين إلى أن الدولة مستمرة فى الإصلاحات الهيكلية وتقليل النفقات غير الضرورية، وترشيد المصروفات وانتهاج سياسة التشديد النقدى.

وكان أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطات الأجنبية سجل 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى مقارنة بـ41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 بارتفاع قدره نحو 5.125 مليار دولار.