رغم اعتذار الزمالك .. الأهلي يستعد للقمة من دون راحة ومحاضرة بالفيديو في المران

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة؛ وذلك بعد الفوز على فريق الداخلية أول أمس في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية التي أقيمت أول أمس.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الداخلية أول أمس مرانًا استشفائيًّا في الجيم عقب انتهاء المحاضرة، تجنبا لعدم الإرهاق.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا لبقية اللاعبين مع بداية فقرات المران.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة مع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز ، ولم يتضح الموقف النهائي لإقامة اللقاء حتى الآن.