ثروت سويلم: التجربة الأجنبية في لجنة الحكام لم تؤتِ بثمارها

يرى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أن تجربة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام لم تؤت بثمارها ولم تساهم في تطور التحكيم المصري.

وقال ثروت سويلم في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية"ten": "التجربة الأجنبية في لجنة الحكام بشكل عام لم تؤتِ بثمارها".

وتابع: "اتحاد الكرة هو الأب الشرعي لكرة القدم، وأفضل أن يكون رئيس لجنة الحكام مصريا لعلمه بكل كبيرة وصغيرة في الكرة المصرية".

واختتم: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يعمل بحيادية وشفافية مع كافة الأندية".