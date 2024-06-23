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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثروت سويلم: الزمالك سيتراجع عن قراره بشأن مباراة القمة

ثروت سويلم
ثروت سويلم

قدم ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، اعتذاره لنادي الزمالك، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا.

وقال ثروت سويلم في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية"ten": "الزمالك بعيد عن المنافسة على بطولة الدوري في الموسم الجاري".

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وأضاف: "رابطة الأندية أخطرت الزمالك بجدول الدوري منذ فبراير الماضي، فلماذا تم الاعتراض على الجدول في الفترة الحالية؟ ".

تراجع الزمالك عن قرار عدم خوض القمة

وتابع: " مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعاً اليوم الأحد، وسيتراجع عن قراره بشأن عدم خوض مباراة القمة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل".

واختتم:" الزمالك نادي كبير وله شعبيتة وجماهيريته وأعتذر عن تصريحاتي السابقة".

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