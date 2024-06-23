وزيرة الثقافة تشهد الحفل السنوي لمعهد الباليه على المسرح الكبير بدار الأوبرا

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء السبت، الحفل السنوي الذي نظمه المعهد العالي للباليه، التابع لأكاديمية الفنون، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر الحفل الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، الدكتورة لمياء زايد، رئيس الأوبرا، الدكتورة لمياء محمد، عميد المعهد العالي للباليه، و نخبة من أساتذة المعهد والأكاديمية.



أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني عن سعادتها بالأداء المتميز لبراعم الباليه خلال حفل المعهد السنوي، مؤكدة على أهمية المعهد العالي للباليه كونه حاضنةً لجيلٍ جديدٍ من المواهب الفنية المتميزة في فن الباليه، والبوابة التي عبر منها رواد فن الباليه وأعلامه ليضيؤا مسارح العالم.

وأشارت إلى أن الحفل السنوي لمعهد الباليه يعد تقليدًا راسخًا يُساهم في إثراء المشهد الثقافي المصري واكتشاف المواهب الجديدة في فن الباليه، مؤكدة ان المعهد العالي للباليه هو أحد المعاهد الفنية العليا التابعة لوزارة الثقافة، وتحرص وزارة الثقافة على دعم المعهد وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استمرار تقديمه لعروض فنية متميزة.

وتقدمت وزيرة الثقافة بالشكر لأسرة المعهد العالي للباليه على جهودهم المبذولة في سبيل إعداد عرضي "لوركيانا" و"سندريلا"، وذلك تحت إشراف الدكتورة لمياء محمد عميد المعهد، مؤكده أن الحفل يُعد فرصةً رائعةً لاكتشاف المواهب الجديدة وتقديمها للجمهور.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة جبارة أن الحفل السنوي للمعهد العالي للباليه يُعد تتويجًا لجهود جادة بذلت على مدار عام كامل، مشيدة بالمستوى الاحترافي والمهاري العالي الذي يتمتع به طلاب المعهد.



تضمن الحفل تكريم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لعدد من رواد فن الباليه في مصر، تقديرًا لعطاءاتهم المتميزة في هذا المجال. وشمل التكريم كلًا من:"الدكتور يحيى عبد التواب،سونيا سركيس، إلهام الأمير، الدكتورة أحلام يونس، الدكتور مجدي صابر، الدكتورة لمياء زايد، أسم الدكتورة ماجدة صالح، وأسم الدكتور عبد المنعم كامل"

كما تم تكريم عدد من أساتذة ومدرسين وطلاب وموظفي المعهد.