الأكاديمية العربية بالإسكندرية تحتضن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث في الفترة من 25 : 30 يونيو الجاري.

تحظي البطولة بمشاركة من 42 دولة هي : النمسا، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، شيلي، الصين، تايوان، كوت ديفوار، التشيك، فرنسا، چامبيا، غانا، چورچيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، الكويت، ليتوانيا، مالي، المكسيك، الفلبين، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، أمريكا، ولاعبين محايدين من دولتين، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

كما يشارك في منافسات البطولة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و 74 لاعبة و 109 مدربا وإداريا ، كما يحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات، ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 فرداً.

أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، عن اعتزازه باستضافة الأكاديمية لذلك الحدث العالمي وهو ما يعكس المكانة المرموقة لجمهورية مصر العربية -دولة المقر - كما يعكس قدرة الأكاديمية علي إستضافة هذه الأحداث الرياضية الكبري، كما أنه يعد شهادة ثقة من الاتحادين الدولي والمصري للخماسي الحديث في امكانيات الأكاديمية وبنيتها التحتية المتطورة.